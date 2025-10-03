まず「蒲蒲線」 新空港線の整備が具体に羽田エアポートラインと東急電鉄は2025年10月3日、新空港線の整備に向けた速達性向上計画が国土交通省から認定を受けたと発表しました。蒲田−蒲田新駅（仮称）間の新線（0.8km）の整備が具体化しました。【“途中駅”も判明!?】これが「蒲蒲線」の計画です（地図／画像）この計画は、東急多摩川線の矢口渡−蒲田間から、京急本線・空港線の京急蒲田駅付近までを結ぶ連絡線を新設するも