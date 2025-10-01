石破茂首相が退陣を表明した9月7日、公明党の斉藤鉄夫代表は「保守中道路線で、理念に合った方でなければ、連立政権を組むわけにはいかない」と、自民党新総裁に対し異例の言及をした。公明党は今回の総裁選をどうみているのか?両親が公明党支持母体の創価学会員で、西東京市議会議員の長井秀和氏が語る。「斉藤代表の発言は、高市（早苗）さんを念頭に置いたものでしょう。創価学会は故・池田大作“大先生”が国連中心主義・