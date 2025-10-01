西武は１日、昨季巨人から加入した松原聖弥外野手（３０）ら１１選手に戦力外通告を行った。松原は昨年６月、巨人からトレードで加入。貧打で低迷するチームの期待は大きかったが、打率・１２３と結果を残せず。今季も８試合で打率・２７３とアピールができなかった。巨人時代には育成から這い上がり、２１年は１３５試合の出場で打率・２７４、１２本塁打、３７打点。外野のレギュラーとして活躍した。だが、その後は成績が