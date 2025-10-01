地元特産のお茶を使って交通安全を呼びかけようと、大分県佐伯市の道の駅で茶葉入りの紙コップがドライバーに配られました。 【写真を見る】「とまるっ茶運動」特産の因尾茶で交通安全呼びかけ大分 佐伯警察署は10月1日の「日本茶の日」にあわせて、地元特産の因尾茶を活用して事故防止に取り組む「とまるっ茶」運動を実施しました。 道の駅やよいでは、生産組合の関係者らも参加し、お茶との語呂合わせで考案した標語