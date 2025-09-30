先発出場も第1打席でアクシデント■DeNA ー ヤクルト（30日・横浜）DeNAのダヤン・ビシエド内野手が30日、本拠地のヤクルト戦で投前への内野安打を打って一塁に走った際、足を痛めて途中交代となった。初回2死、山野のフォークをバットの先で打ち、ボテボテのゴロとなった。ビシエドは一塁に走る途中に片足で飛び跳ね、左足を気にする動きを見せたが、なんとか到達して内野安打に。しかし、膝に手を当てて苦しそうな様子を見せ