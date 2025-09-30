FFレートと相関性の高い「修正失業率」に注目 米国の政策金利、FFレートと失業率の間には、失業率が上昇するとFFレートを引き下げる、またはその逆の逆相関の関係がある。この相関性は、失業率から失業率の過去10年平均（10年MA＝移動平均線）を引くなど修正失業率を使うとより高まる。 実際に、この修正失業率は、2024年9月からの米利下げ開始、そして2025年からの利下げ見送り、9月の利下げ再開などについて