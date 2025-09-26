“走行性能＆車内環境”向上！ 最上級モデルの仕様とは？TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、2025年9月18日に「GRカローラ」の一部改良モデルを発表しました。注文受付は同日から開始されており、発売は同年11月3日となります。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ新「“4WD”コンパクトハッチバック」です！（30枚以上）そのなかでも最上級グレードにあたるモデルは、一体どのようなクルマなのでしょうか。