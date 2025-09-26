こんがりと焼けたリンゴと、キャラメルのほろ苦さが溶け合うタルトタタン。見た目は素朴ですが、ひと口食べると、そのおいしさにすっかりハマってしまう不思議なスイーツです。今回は、タルトタタンの歴史や発祥をはじめ、おうちで作れるレシピをご紹介。甘酸っぱいリンゴをたくさん使うタルトタタン。この秋、ぜひ作ってくださいね！■タルトタタンってどんなお菓子？タルトタタンは、たっぷりのリンゴを砂糖とバターでキャラメリ