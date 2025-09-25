人気キャラクター「パペットスンスン」とサンキューマートのコラボ第4弾がついに登場します♡今回は秋冬にぴったりな“もこもこアイテム”を中心に、全17種の雑貨がALL390円（税込429円）でラインナップ。スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンも登場し、推し活にも日常使いにも嬉しいアイテムが勢ぞろい。オンラインでは9月25日(木)11時より先行予約が始まります。 秋冬に嬉しいもこもこアイテム