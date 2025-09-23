ポケモンファン必見！チロルチョコから、10月20日より「ポケモンチロルチョコBOX」が登場します。この商品は、モンスターボール型のBOXに入ったチロルチョコで、個包装は全100種類。ピカチュウをはじめ、82種のポケモンが登場し、何が出るかは開けるまでのお楽しみ！いちご風味とサクサク食感が特徴のチョコレートで、楽しさと美味しさを両立させています♡ モンスターボール型BOXでワクワク