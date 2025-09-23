ポケモン好き必見！チロルチョコ『ポケモンチロルチョコBOX』が登場
ポケモンファン必見！チロルチョコから、10月20日より「ポケモンチロルチョコBOX」が登場します。この商品は、モンスターボール型のBOXに入ったチロルチョコで、個包装は全100種類。ピカチュウをはじめ、82種のポケモンが登場し、何が出るかは開けるまでのお楽しみ！いちご風味とサクサク食感が特徴のチョコレートで、楽しさと美味しさを両立させています♡
モンスターボール型BOXでワクワク感満載
「ポケモンチロルチョコBOX」は、モンスターボールのようにパカッと開くユニークなデザインが特徴です。
BOXの側面デザインは全4種類、内装もピカチュウを中心にポケモンが描かれており、開ける瞬間のワクワク感が楽しめます。
全100種類の個包装には82種のポケモンが登場し、何が出るかを開けてからのお楽しみ♪ポケモンを集める楽しさも味わえます。
いちご風味のチョコとサクサクビスケット
「ポケモンチロルチョコBOX」のチョコレートは、いちご風味とミルキーなみるく風味が絶妙に融合。中にはサクサクのビスケットが入っており、軽い食感で飽きずに食べられます。
甘酸っぱいいちご風味が広がりながら、まろやかなミルク風味でまとめられた味わいが絶品。軽い食感のビスケットが加わることで、食べる楽しさが倍増します♪
数量限定の特典がもらえるキャンペーンも！
「ポケモンチロルチョコBOX」を購入すると、数量限定でオリジナルの「トレーディングカード（全6種）」と「カードケース」をゲットできるキャンペーンも実施中！
ポケモンファンにはたまらないアイテムが手に入るチャンス。このキャンペーンは2025年10月20日からスタートなので、お早めにチェックしてみてください♡
ポケモン好きにはたまらないチロルチョコBOX
「ポケモンチロルチョコBOX」は、モンスターボール型のパッケージと、いちご風味＆サクサクビスケット入りのチョコレートで楽しさと美味しさが満載！
個包装は全100種類、ポケモンファン必見のアイテムです。さらに、特典としてトレカやカードケースがもらえるキャンペーンも実施中。
数量限定なので、早めにゲットして、開ける楽しみを体験しましょう♡