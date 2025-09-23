ポケモン好き必見！チロルチョコ『ポケモンチロルチョコBOX』が登場

ポケモンファン必見！チロルチョコから、10月20日より「ポケモンチロルチョコBOX」が登場します。この商品は、モンスターボール型のBOXに入ったチロルチョコで、個包装は全100種類。ピカチュウをはじめ、82種のポケモンが登場し、何が出るかは開けるまでのお楽しみ！いちご風味とサクサク食感が特徴のチョコレートで、楽しさと美味しさを両立させています♡

モンスターボール型BOXでワクワク感満載

「ポケモンチロルチョコBOX」は、モンスターボールのようにパカッと開くユニークなデザインが特徴です。

BOXの側面デザインは全4種類、内装もピカチュウを中心にポケモンが描かれており、開ける瞬間のワクワク感が楽しめます。

全100種類の個包装には82種のポケモンが登場し、何が出るかを開けてからのお楽しみ♪ポケモンを集める楽しさも味わえます。

いちご風味のチョコとサクサクビスケット

「ポケモンチロルチョコBOX」のチョコレートは、いちご風味とミルキーなみるく風味が絶妙に融合。中にはサクサクのビスケットが入っており、軽い食感で飽きずに食べられます。

甘酸っぱいいちご風味が広がりながら、まろやかなミルク風味でまとめられた味わいが絶品。軽い食感のビスケットが加わることで、食べる楽しさが倍増します♪

数量限定の特典がもらえるキャンペーンも！

「ポケモンチロルチョコBOX」を購入すると、数量限定でオリジナルの「トレーディングカード（全6種）」と「カードケース」をゲットできるキャンペーンも実施中！

ポケモンファンにはたまらないアイテムが手に入るチャンス。このキャンペーンは2025年10月20日からスタートなので、お早めにチェックしてみてください♡

ポケモン好きにはたまらないチロルチョコBOX



「ポケモンチロルチョコBOX」は、モンスターボール型のパッケージと、いちご風味＆サクサクビスケット入りのチョコレートで楽しさと美味しさが満載！

個包装は全100種類、ポケモンファン必見のアイテムです。さらに、特典としてトレカやカードケースがもらえるキャンペーンも実施中。

数量限定なので、早めにゲットして、開ける楽しみを体験しましょう♡