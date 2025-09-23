北海道・函館中央警察署は2025年9月22日、奥尻町に住む自称・農業の男（48）を不同意性交等・児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。男は2025年9月6日、函館市内の宿泊施設で、相手が18歳未満であることを知りながら、函館市に住む10代女性にみだらな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性は知人関係ですが、知り合った経緯などは捜査中だということです。9月15日に女性と女性の母親が警察署を訪れ、被害を申