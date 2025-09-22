2025年8月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。マネー部門の第1位は――。▼第1位お金が貯まらない家のキッチンにはこれがたくさんある…｢丁寧な暮らし｣に憧れる人がつい買ってしまうもの▼第2位ベランダの泥汚れがあっという間に落ちる…賃貸マンションの住人が｢コンパクト高圧洗浄機｣を使ってみた結果▼第3位株価最高値のいま"次の暴落"を予測するより重要…大ダメージ回避のため