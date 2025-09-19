Image: 三ツ谷電機 モバイルバッテリーにつなぐだけでご飯やレトルト食品を温められる――そんなユニークなアイテム「ポータブルレンジポーチ」（通常価格16,000円／三ツ谷電機）が登場した。災害時だけでなくキャンプや車中泊でも役立つ、持ち運べる“電子レンジ”だ。 モバイルバッテリーで3分加熱 Image: 三ツ谷電機