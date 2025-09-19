「日本の美術展の音声ガイドについての、素朴な疑問（笑）」と題した動画で、コメディアン脳科学者の茂木健一郎さんが持論を展開した。茂木さんは、美術館で提供されるオーディオガイドに異議を唱えつつ、その背後にある日本独自の文化や“テレビの文法”に、鋭い視点で切り込んだ。 茂木さんはまず、「美術館って別にオーディオガイドを聞きながら見なくてもいいんじゃないか」と指摘。「絵とはクオリアと