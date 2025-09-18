映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマンが、新恋人の仏人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと、パリでロマンティックなデートをキャッチされた。【動画】ナタリーの新恋人タンギー・デスタブルの歌唱シーンMailOnlineによると、現地時間9月17日、親しげに並んで歩く2人の姿が写真に撮られたそう。ナタリーは、ネイビーのニットとデニム、スニーカーというカジュアルな