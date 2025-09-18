故郷から遠く離れた街で暮らす人にとっては悩みの種のひとつでもある、田舎のお墓の手入れ。頭を悩ませているのはドイツ人も例外ではないが、そこには日本とは違った独特のルールがあるのだとか。日本とのお墓文化の違いを、日独にルーツをもつエッセイストが解説する。※本稿は、サンドラ・ヘフェリン『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。お墓があると罪悪感のもとになる？