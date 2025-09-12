【監督 藤川球児 仮面の奥の本性】#4【前回を読む】（3）阪神チーム改革のキモは「脱岡田」にあり…前監督との“暗闘”は就任直後に始まった「選手個人のチカラがなくてベテランというのは、僕は必要ないです」藤川球児監督（45）は昨年の就任会見で、「強化すべきポイントは？」との報道陣の問いかけに、こう言った。「非常に難しいんですけど、ベテランと言われる選手。ベテランの選手で、ただ空気がいいだけでは、選手には必