ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 田久保眞紀氏に冬のボーナス186万円ゲットの秘策 臨時会開かず時間稼… 田久保真紀 不信任決議 静岡県 時事ニュース 東スポWEB 田久保眞紀氏に冬のボーナス186万円ゲットの秘策 臨時会開かず時間稼ぎ 2025年9月12日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田久保真紀市長が議会解散に踏み切った件について、東スポが報じた 田久保氏が臨時会や定例会を開催せず「時間稼ぎする可能性」があると筆者 ボーナス算定基準日まで居座れば約186万円を手にする可能性もあるという 記事を読む おすすめ記事 元大津市長の越直美弁護士 不信任決議可決の伊東市長の今後は？「議会を解散するっていうことが十分…」 2025年9月7日 14時35分 毎日新聞、経緯説明の記事…７月の首相退陣報道巡り 2025年9月8日 21時56分 総裁選レース開始！竹中平蔵「小泉さんに期待します」給付含む減税を提言…明確なビジョンと大義を持っているかどうかだ 2025年9月9日 9時0分 田崎史郎氏 麻生氏の総裁選前倒し署名表明で影響解説「若手の主導にベテランたちが…」 2025年9月5日 15時17分 共産・小池晃書記局長 自民総裁選のせいで臨時国会は10月末へ「本当にうんざりですよ」 2025年9月8日 19時35分