Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年9月10日は、USBメモリ感覚でノートPCに挿しっぱなしで使え、USB 3.2対応の高速転送で幅広いデバイスに対応するBUFFALO（バッファロー）の「SSD-PST500U3BA/N」がお得に登場しています。■この記事で紹介されている商品