JR北海道元監督・狐塚賢浩氏が重視…脱トップダウンと「人間的な付き合い」かつて、日本の野球界では一般的だった“トップダウン”型の指導。絶対的な意思決定権を持つ監督とそれに従う選手の間には明確で強固な上下関係があり、今もそうした“因習”は根強く残っている。2010年から2018年までJR北海道野球部（2017年からはJR北海道硬式野球クラブ）の監督を務めた狐塚賢浩さんは、いち早くこの“常識”を疑った。「監督だからと