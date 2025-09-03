球団が「皮膚感染症」と発表 【MLB】ロイヤルズ ー エンゼルス（日本時間3日・カンザスシティ）エンゼルスのマイク・トラウト外野手が2日（日本時間3日）、敵地・ロイヤルズ戦のスタメンから急遽外れた。球団は「皮膚感染症」と発表した。トラウトはこの日、「3番・指名打者」で出場予定だったが、急遽スタメン外に。3番にはヨアン・モンカダ内野手、「4番・指名打者」でジョー・アデル外野手が出場する。今季は試合前時点で