傘下3Aで4度目のリハビリ登板【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）ドジャースの佐々木朗希投手が2日（日本時間3日）、3A傘下オクラホマシティでアストロズ傘下3Aのシュガーランド戦に先発登板する。リハビリ登板はここまで3試合で防御率7.00。デーブ・ロバーツ監督は「いい投球をして、怪我をせずにね。そこから判断していく」と説明した。右肩インピンジメント症候群から復帰を目指す佐々木は8月26