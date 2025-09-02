7月29日に今季1号…8月は27試合で12本塁打ヤクルト・村上宗隆内野手は今季故障で出遅れ、1号は7月29日と後半戦まで待たれた。しかし、8月はいよいよ“令和の3冠王”の姿を発揮。両リーグ最多の12本塁打と大爆発した。「メジャー行かないで……」「最強はやはり村上」とファンも最敬礼している。今オフのメジャー移籍を明言して迎えたシーズンだったが、出遅れた上に復帰初戦の4月17日に1スイングで再発。翌日に抹消となった。