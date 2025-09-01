スコットが山本の勝ちを消したのは3度目【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースは31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦にサヨナラ勝ちし、連敗を2で止めた。8回に痛恨の同点弾を浴びたタナー・スコット投手について、デーブ・ロバーツ監督は「真ん中の速球を投じてしまい、同点に追いつかれた」と苦言を呈した。ドジャースは先発した山本が7回1失点10奪三振の好投を見