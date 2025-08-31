8月30日から31日にかけて『24時間テレビ』（日本テレビ系）が放送されている。今年は放送前から一波乱があったと語るのはスポーツ紙記者だ。「チャリティーパートナーはキンプリことKing＆Princeの郄橋海人さんと永瀬廉さんが務める予定でしたが、郄橋さんが体調不良のため出演を見送ると急きょ発表されたのです。ダンス企画については、Travis Japanの松田元太さんがピンチヒッターとして登板する流れとなりました