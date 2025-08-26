世代を超えて愛され続ける「コカ・コーラ」と「スター・ウォーズ」が夢のコラボレーションを実現！2025年9月1日（月）より、ダース・ベイダーやヨーダなど人気キャラクターが描かれた限定デザイン製品が全国で期間限定発売されます。全45種類（18キャラクター）が登場するほか、購入で応募できる豪華プレゼントキャンペーンや、オリジナルCoke ONスタンプも展開。フ