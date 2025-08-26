コカ・コーラ×スター・ウォーズ♡限定デザイン全45種が登場

世代を超えて愛され続ける「コカ・コーラ」と「スター・ウォーズ」が夢のコラボレーションを実現！2025年9月1日（月）より、ダース・ベイダーやヨーダなど人気キャラクターが描かれた限定デザイン製品が全国で期間限定発売されます。全45種類（18キャラクター）が登場するほか、購入で応募できる豪華プレゼントキャンペーンや、オリジナルCoke ONスタンプも展開。ファン必見の特別なひとときをお届けします。

45種類の限定デザイン製品

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

今回登場するのは、「コカ・コーラ」1.5LPET・700mlPET・500mlPET・350mlPET・350ml缶、「コカ・コーラ ゼロ」350ml缶・350mlPET・500mlPET・700mlPET・1.5LPET。

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

パッケージにはオビ＝ワン・ケノービ、レイア姫、ハン・ソロ、R2-D2、BB-8、グローグーなど18キャラクターが勢ぞろい。映画の名シーンを再現したアートもあり、思わず集めたくなるデザインです♪

ビアードパパから月見スイーツ登場♡「月見シュー」で楽しむ秋の味覚体験

豪華キャンペーンもスタート

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

対象製品を購入すると抽選でオリジナルアイテムが当たるチャンスも。コースターやボンバージャケット、スウェットなど、ここでしか手に入らない限定グッズが勢ぞろい。

また、4本同時購入でもれなくオリジナルタンブラーがもらえる企画も♡

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

さらにCoke ON対応自販機での購入で、全7種＋シークレットのオリジナルCoke ONスタンプがランダム付与されます。

全国7か所に特設売場も

© 2025 The Coca-Cola Company. © 2025 Lucasfilm

限定デザイン缶が浮遊する不思議な演出が楽しめる特設売場も全国7か所に登場。埼玉・広島・熊本・富山・沖縄などで実施予定で、ここでしか味わえない「スター・ウォーズ」の世界観を体感できます。

さらに、9月1日（月）からは新CMも公開され、コラボの盛り上がりを一層後押しします。

コラボで広がる「つながり」を楽しんで

「コカ・コーラ×スター・ウォーズ」コラボは、世代や国を超えて人々をつなぐ特別な体験を届けてくれます。

全45種類の限定デザイン製品、豪華プレゼントキャンペーン、特設売場での演出など、ファンにとっては夢のような内容ばかり。

2025年秋は、手に取るたびにワクワクする「コカ・コーラ」と一緒に、銀河を旅する気分を楽しんでみませんか？