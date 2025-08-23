警察はどうやって暴力団の情報を集めているのか。福岡県警元刑事の藪正孝さんは「警察は微罪でも暴力団員を逮捕し、取調べをする中で懲役を終えたあとにも有効な人間関係を構築することを狙っている」という――。※本稿は、藪正孝『暴力団捜査とインテリジェンス』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。■信販会社を説得して「数百円の詐欺」を検挙福岡県警の暴力団取締りの特徴の一つに、「あらゆる法令の活用」がある。暴