ニューカッスルはFWアレクサンデル・イサクをめぐるトラブルの渦中にある。イサクは移籍希望を表明し、「事実として約束は交わされた」「今になって問題が表面化したかのような振る舞いは誤解を招く」などと主張。ニューカッスルを去るという話は以前から約束されていたことだとSNSで主張した。これに対して、クラブ側は公式声明で反論。依然イサクは契約下にあり、今夏にイサクが去るという約束は一切なされていないと主張した。