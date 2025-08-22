ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「好きなことで、生きていく」は古い？YouTuber、なりたい職業1位か… YouTuber アンケート トレンド 集英社オンライン 「好きなことで、生きていく」は古い？YouTuber、なりたい職業1位から転落 2025年8月22日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中高生の「将来なりたい職業」の調査を、集英社オンラインが取り上げた 昨年まで男子中学生の1位だった「YouTuberなどの動画投稿者」が3位に転落 この結果を受け、渋谷へ足を運ぶ若者たち100人にその理由などを尋ねている 記事を読む おすすめ記事 ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ、新曲ＭＶ共演の板垣李光人にジェラシー？「カッコいいのは認めますが…ダメ！」 2025年8月21日 19時2分 藤本美貴、子供達に「地上波を見ろ！」と指示”YouTubeだけではダメ”な理由明かす 2025年8月19日 15時15分 朝ドラ考察系YouTuber、蘭子とヤギの“愛する形”に「結婚だけがゴールじゃない」と大胆提言！ 2025年8月22日 9時10分 脱・税理士の菅原氏が語る「免税・課税の境目で消費税節税が変わる！」経営者が知らない落とし穴を解説 2025年8月16日 18時0分 【ソフトバンク孫正義さんは広報の達人？！】井上岳久のYouTubeチャンネルでショート動画を公開！今は著名な有名企業もこうして成長した！「ベンチャー企業と広報PRは相性が抜群」成功事例に学ぶ広報戦略 2025年8月20日 9時0分