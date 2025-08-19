俳優の東ちづるさん（65）が2025年8月19日にXで、「高校3年間の記憶がほとんどない。学校がシンドかった。夏休みが終わることが怖かった」と、高校時代を振り返った。恩師から「何を考えているのか分からない生徒だった」東さんは投稿で、高校がつらいと感じていたものの「不登校という選択肢があるとは気づかず、自分とは別の人格で登校したようだ」と明かす。卒業後には恩師から「何を考えているのか分からない生徒だった」と言