8月18日、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』夏フェス4時間スペシャル（TBS系、以下『CDTV』）が放送された。さまざまなアーティストがパフォーマンスを披露したが、3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）の曲をカバーした「韓国アイドル」に不満を持つ視聴者も多かったようだ。大泉洋やPerfume、西野カナ、Da-iCEなど豪華なアーティストが多数出演した同番組。問題となったのは、6人組韓国アイドルグループ「