透明で目立ちにくい歯列矯正器具のインビザラインは、歯列矯正歯科全般の基礎知識を身につけ、臨床的なトレーニングを受けた歯科医師のもとで行うことが大切です。 また、決められた装着時間を守り正しく装着して理想的な歯並びへ近づけるため、歯科医師の指示のもとできちんと使用しましょう。 本記事では、インビザラインが歯にフィットせずに浮く原因やリスク、対処法を紹介しています。 インビザラインが浮くのが気に