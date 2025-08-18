『わたしの「好き」を研究！偏愛レポート〜ラブライブ！シリーズ〜』会場集合写真 『わたしの「好き」を研究！偏愛レポート〜ラブライブ！シリーズ〜』が、８月22日（午後７時30分〜午後７時57分NHK総合・関西地方）で放送される。（※NHKプラスで２週間見逃し配信）【写真】わたしの「好き」を研究！ 偏愛レポート 〜ラブライブ！シリーズ〜番組収録の模様 「推しが好きすぎる＝偏愛している」大学生たちが、その