【写真】わたしの「好き」を研究！ 偏愛レポート 〜ラブライブ！シリーズ〜番組収録の模様 「推しが好きすぎる＝偏愛している」大学生たちが、その作品や人物などを調査・研究、レポートにまとめ、魅力や社会的価値を発表するプレゼンバラエティー番組。研究テーマは今年で誕生15年、社会現象を巻き起こしたスクールアイドルプロジェクト「ラブライブ！シリーズ」。 ＜偏愛は人生を豊かにするのか？＞という問いを立て、作品と出会い、人生が変わった人たちを社会学の視点で研究。ファン1664人が回答した大規模アンケート調査や、移住者が増え続ける“聖地”・静岡県沼津市へのフィールドワークなどからわかった事実と、学生たち自身の経験や考察を通して、問いの答えを探求。さらに、ＮＨＫで放送した「ラブライブ！スーパースター!!」の桜小路きな子役を演じる鈴原希実がインタビュー出演。偏愛しすぎてファンからキャストになったエピソードを明かす。

今回番組では立命館大学大阪いばらきキャンパスで公開収録を実施。立命館大学ラブライブ研究会とＮＨＫが１００時間以上かけて共同研究した成果を発表した。会場には東京ホテイソンと久本雅美、そしてラブライブ！シリーズのファンなどが参加。学生ならではの視点や熱量から、日本のポップカルチャーが秘める社会的価値が見えてくる、知的好奇心を刺激する発見がいっぱいの特集番組。【番組情報】わたしの「好き」を研究！ 偏愛レポート 〜ラブライブ！シリーズ〜【放送予定】 ８月２２日（金） 午後７時30分〜７時57分 （総合・関西地方）（NHK プラスでも２週間見逃し配信）【出演】 東京ホテイソン、久本雅美、鈴原希実（VTR出演）岡本健（近畿大学教授）、三條雅幸アナウンサー立命館大学ラブライブ研究会