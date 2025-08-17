毎週日曜夕方5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送中の『ぷにるはかわいいスライム』。新たなカバーソング企画が公開、BONNIE PINKの2006年ヒット曲『A Perfect Sky』をぷにる（CV：篠原侑）がカバー、真夏を感じさせるナンバーとなっている。＞＞＞MV場面カットをチェック！（写真6点）『ぷにるはかわいいスライム』の原作は、WEBコミック配信サイト『週刊コロコロコミック』で創刊時よりオリジナル作品として連載中のまえだくん