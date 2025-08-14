WTTチャンピオンズ横浜2025 男子編

【日本開催ゆえの緊張感】

卓球の国際大会シリーズ「WTTチャンピオンズ横浜2025」が、８月７日から11日にかけて神奈川県の横浜BUNTAIにて行なわれた。日本では初開催となった、世界ランキング上位者によるシングルスの頂点を目指した戦い。そこで日本男子のエース・張本智和（トヨタ自動車）は圧巻の強さを見せつけた。



決勝で中国の王楚欽（右）と対戦した張本 photo by 森田直樹/アフロスポーツ





初日の１回戦に登場した張本は、初対戦のフィン・ルー（オーストラリア）をストレートで退ける順調な滑り出し。２回戦の相手は、昨夏のパリ五輪の男子団体準決勝の最終試合で敗れた因縁の相手、アントン・シェルベリ（スウェーデン）だった。「アントン選手はすばらしい人間力を持っていて、すばらしい選手だと思います。だけど、勝ったほうは忘れても、負けた選手は一生覚えている」と、１年前の悔しさを胸に抱いたまま挑んだ。

過去対戦で６勝５敗だったシェルベリを相手に、張本は第１ゲームに７連続ポイントを奪うなど安定した立ち上がりを見せて11−５でモノにする。続けて第２ゲームも奪って勝利に王手をかけた。

第３ゲームはゲームポイントを与えるなど相手の時間を作られたが、「自分が通用しているところは変えずに、やられたところだけ修正した。10−７からの３本を思いきっていけたところはよかった」と、緊迫したなかでも落ち着いた試合運びが光り、結果的にストレートで下した。

「もちろん、（日本開催で）知ってる人が観に来たりして、プレッシャーはあります。でも、いろんな緊張感を感じるなかで、日本ならではの緊張感を楽しむしかない。これは、ほかの大会では感じることができないですね」

地元開催に対する思いを口にした張本だが、準々決勝でもそのプレッシャーを力に変えた。世界ランキング９位の向鵬（中国）の強気の攻めにゲームカウント１−２とリードを許すも、「フォアもバックも調子がよかった」と、中盤以降は安定したラリーや台上での手堅いブロックが光り、４−２で逆転勝ち。男女通じて、日本勢では唯一のベスト４進出を決めた。

【優勝のために準備してきた"秘策"】

準決勝のカナック・ジャー（アメリカ）戦も安定したラリーを軸に４−１で退けた張本が、決勝での対戦を熱望していたのが世界ランキング２位の王楚欽（中国）だ。５月の「世界選手権ドーハ大会」を制したNo.１サウスポーで、昨年の「WTTファイナルズ福岡」の決勝では０−４と完敗している。

しかし、張本は当時、「王楚欽 撃破」を誓っていた。

「来年は王楚欽と、フランスの（フェリックス・）ルブランに１回は勝ちたいと思います。ほかの選手に対しては、絶対に勝てるわけではないですけど、それなりの試合はできる。でも、彼らに対しては０−４や１−４という試合ばかりなので、フルゲームまでいくような１年にしたいです」

張本が王楚欽に対して準備してきたのは「得意ではない戦い方」と口にした"秘策"。持ち味であるチキータでのレシーブを序盤は封印し、フォアでのツッツキやストップを主体に相手の出方をうかがった。

立ち上がりから勝負を仕掛けた戦術は功を奏した。王楚欽は何度もショットをミスし、首を傾げるシーンも。第１ゲームは９−９からの攻防を制し、終盤に迫られた第３ゲームもタイムアウトを使いながら11−８でモノにした。完璧といってもいい試合運びで、ゲームカウントは３−０に。中国ファンも多く詰めかけた横浜BUNTAIは、異様な空気に包まれた。

王手をかけた張本だが、「そこからの２ゲームが、彼が一番強い時間帯。負けを覚悟して思いきって振ってくる」と試合後に語ったように、第４ゲーム以降の反撃も頭に入れながら試合を進めた。第４、５ゲームを奪い返され、迎えた第６ゲーム。膝をひねった影響でメディカルタイムアウト（MTO）を使いながらも11−４と圧倒し、優勝を決めた。

張本は「本当に信じられない」と連呼しながら"天敵"相手の勝利を振り返り、「ここ日本で、横浜で優勝できたことは、ほかの大会より価値があるのでうれしい」と喜びを口にした。さまざまなプレッシャーを背負う日本の22歳が、苦しみながらつかんだ横浜での栄冠だった。

今回、張本が世界王者を撃破したなか、パリ五輪でメダルなしに終わった日本男子にとって、2028年のロサンゼルス五輪に向けて求められるのはチームとしての底上げ。世界トップ５をキープする張本に続く存在の台頭は待たれるところだ。

その点では、今大会でベスト８入りを果たし、ドイツ・ブンデスリーガでの武者修行を続ける戸上隼輔（井村屋グループ）や、１回戦の李尚洙（韓国）との戦いで０−２のビハインドを逆転した現全日本王者の松島輝空（木下グループ）といった選手が候補に挙がる。彼らが常に世界のトップ20に顔を出し、強豪と対等に戦える力を身につければ、"張本依存"からの脱却とチーム力アップの双方を実現できるだろう。

中国のサウスポーエースを相手に進化を見せつけ、チャンピオンズ日本初開催に華を添えた張本の栄光を称えつつ、日本男子全体の力が上がってくれることを待ちたい。

