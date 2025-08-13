ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコーポレート・マーケティング・パートナーであるＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、コーポレート・マーケティング・パートナーシップ契約（以下、CMP契約※）を拡大。2025年8月8日より「エルモのリトル・ドライブ」をご利用のお子さまへ「子ども向けドライバーライセンスカード」の配布をスタートしました。※ あいおいニッセイ同和損保×ユニバ