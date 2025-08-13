東京都立川市の市立第三小学校に押し入って校長ら４人を殴るなどした事件で、器物損壊容疑で追送検された飲食店経営の男（４７）（傷害と公務執行妨害罪で公判中）について、東京地検立川支部は同容疑では不起訴とした。処分は８日付。同支部は不起訴の理由を明らかにしていない。