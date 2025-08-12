大谷は2023年までエンゼルスでプレーした【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間11日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、古巣エンゼルスの本拠地・エンゼルスタジアムに「1番・指名打者」で先発出場し、42号を含む3打数1安打だった。試合は4-7で敗れたが、打席に立つたびに歓声とブーイングが入り混じる独特の空気が広がり、ファンから「愛情の裏返しね」といった反応が寄せられていた。