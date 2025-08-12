史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝ゴルフ5/太陽自動車）が、日本ドラコンチャンピオンで最長429ヤードの記録を持つ、松本一誠コーチから「まだ、まとめるな。あと2年間は飛距離を探求していこう」との金言を授かった。弥勒は先週、ゴルフ5レディース（9月5日開幕）が行われる千葉県のゴルフ5Cオークビレッヂで2日間のミニ合宿を松本コーチとプロ2名で実施。トーナメントティーか