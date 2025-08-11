今回は、育休をとったものの一切育児をせず、SNSで「イクメンアピール」ばかりする夫が、大きな勘違いをしていた話を紹介します。支店長がウチを訪れる本当の理由「高学歴で収入も悪くないけど、家では最低モラハラ男な夫。家事も育児もしないし私をバカにしてばかり。そんな夫が育休をとったのですが、『育休すると出世できそうだから』というありえない理由で、育児なんてしていません。そのくせSNSでイクメンアピールを毎日のよ