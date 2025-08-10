あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……双子座想像以上に甘い言葉をかけてもらえたり、相手をうっとりとさせるような言葉をかけることができたり。その場の空気がロマンチックな色に染まってしまうほど、恋が甘くとろける日です。視線にも甘さを意識することで、さらに恋が盛り上がるはず！★第2位……天秤座もと