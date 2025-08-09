「7番・右翼」で出場…海野の右前への打球を一塁に送球■ソフトバンク ー 日本ハム（9日・みずほPayPayドーム）日本ハムの万波中正外野手が9日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦で右ゴロを記録した。「7番・右翼」で出場し、4回に強肩を発動。球場がどよめいた。4回1死だった。海野が右前へ鋭いライナーを放った。万波はワンバウンドで捕球すると、迷わず一塁に送球。アウトになると、海野はヘルメットを脱ぎ捨て