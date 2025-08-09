【BEYBLADE BAR TOKYO】 8月9日オープン 場所：東京都世田谷区北沢2丁目4-5 mosia 4F 入場料：770円(90分制) 筆者は日々「BEYBLADE X」のカスタムについてあれこれと研究しているが、どうしてもデータ中心の机上の理論が多く、なかなか他人とのバトルによる実践ができないのが悩みの種だ。そんな悩みを一気に解消してくれる、気軽にベイバトルが楽しめる