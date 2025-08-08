Photo: 中川真知子 Lifehacker 2025年7月25日掲載の記事より転載 最近、カメラで写真を撮るのが楽しいです。決して上手くありませんが、難しいからこそ学ぶことがあって面白い。でも、ちょっと問題が……。撮った写真をiPad miniに転送していたのですが、Wi-Fi経由だと転送に時間がかかるし、エラーが起こって転送できないことも多々ありました。カードリーダー付きのハブを持っているのです