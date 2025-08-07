トランプ関税をめぐる日米合意で、両政府の発表に食い違いがあることが表面化している中、アメリカによる日本への15％の相互関税が日本時間の7日午後1時過ぎに発動します。トランプ政権による日本への相互関税は、7月の日米関税合意によって、これまでの10％から15％に引き上げられ、日本時間の7日午後1時1分に発動します。しかし、合意内容をめぐっては日米双方で認識が異なっています。訪米中の赤沢経済再生相は6日、ラトニック