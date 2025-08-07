シム・ジュンソクがマイナー通算17登板で防御率8.02韓国の逸材たちが苦境に立たされている。マーリンズは5日（日本時間6日）、「第2の朴賛浩（パク・チャンホ）」とも評価されたシム・ジュンソク投手のリリースを発表した。渡米3年目の今季はルーキーリーグで13試合に投げて0勝3敗、防御率10.80と大苦戦。母国メディアも一斉に速報している。KBO（韓国プロ野球）ドラフトに臨まず、契約金75万ドル（約1億1000万円）でパイレー