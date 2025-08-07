第2子を妊娠中の女優の河北麻友子（33）が7日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。ストーリーに世界的に活躍する現代美術家の村上隆氏とファッションデザイナーの細川雄太氏に挟まれた黒のノースリーブワンピース姿の自身のショットをアップ。ふっくらとしたおなかをしており、「Surrounded by legends」（偉人に囲まれて）と記した。河北は21年1月に一般男性と結婚し、23年4月に第1子を出産。今年